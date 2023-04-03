Бездомного мужчину из Ижевска осудили за убийство собутыльницы

Фото: СУ СК России по Удмуртии

59-летнего бездомного жителя Ижевска осудили за убийство и кражу. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

Напомним, в сентябре 2022 года мужчина выпивал со знакомой в одном из заброшенных зданий Первомайского района. Они поссорились, и подсудимый, схватив саперную лопатку, начал бить собутыльницу по голове. Он перестал наносить удары только, когда убедился, что женщина перестала подавать признаки жизни. Потом убийца обыскал тело и украл у нее деньги и планшет. После этого он скрылся с места преступления.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к 10,5 годам в исправительной колонии строгого режима.

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