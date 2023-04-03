Гороскоп на день: 4 апреля Девам лучше устроить дополнительный отдых, а Тельцам организовать встречу с друзьями

Не упустите свой шанс! Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет читателей «Комсомолки».

ОВЕН

Вас ждут удачные сделки, а также выгодные предложения и знакомства с полезными в будущем людьми.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный для общения с друзьями и развлечений день. Запланируйте прогулку или организуйте вечер настольных игр.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы можете ощутить потребность в переменах, и это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы воплотить в жизнь свои планы.

РАК

Вы почувствуете, как важна для вас поддержка друзей. Не бойтесь показаться навязчивыми и попросите близких людей выслушать вас.

ЛЕВ

Ваша уверенность в себе может вызвать у кого-то мысли, что вы слишком высокомерны. Но это не совсем так. На самом деле, в этот день вас будут окружать люди, которые будут восхищаться вами.

ДЕВА

Приготовьтесь к тому, что в этот день вам будут предлагать участие в очень странных делах. Однако не стоит от них отказываться – примите как факт и присоединяйтесь к коллективу.

ВЕСЫ

Вам явно не хватило выходных. Так что дайте себе возможность отдохнуть и расслабиться. Прислушайтесь к интуиции, она подскажет, как сделать это грамотно.

СКОРПИОН

Если вы решили приобрести недвижимость, то в таком случае вы можете добиться хороших и быстрых результатов в достижении своей цели.

СТРЕЛЕЦ

Это день предназначен для творчества и романтики. Вас могут посетить интересные мысли о жизни, новом хобби и о семье.

КОЗЕРОГ

Этот день лучше провести в уединении. Выделите время для того, чтобы разобрать все свои тревоги и мысли по полочкам.

ВОДОЛЕЙ

Вам стоит подумать о том, чтобы избавиться от своих страхов. Иначе вы станете заложником своих мыслей, и двигаться дальше будет труднее.

РЫБЫ

Рыбам в этот вторник предстоит много общаться, а также принимать участие в различных мероприятиях, которые будут сопровождаться застольями и весельем.

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