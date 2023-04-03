За минувшие сутки в Удмуртии выявили 150 случаев заражения коронавирусом

113 заболевших выявили в Ижевске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 3 апреля по республике выявили еще 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Болезнь распространилась на 11 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 113 пациентов выявили в Ижевске, это более 75% от общего количества заболевших. Также врачи отметили 41 семейный очаг заражения. Среди пациентов 12 детей до 14 лет и 34 человека старше 65 лет. Показатель заболеваемости составляет 10,11 на 100 тысяч населения.

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