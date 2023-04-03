300 саженцев сосны экспортировали из Удмуртии в Казахстан

Саженцы нужны для озеленения территории Казахстана Фото: Архив КП

В марте 2023 года из Удмуртии экспортировали 300 саженцев сосны в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Эти саженцы нужны для озеленения территории Казахстана. Перед экспортом партию проверили на наличие вредных организмов и не обнаружили ни одного. По итогам досмотра собственнику продукции выдали фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.

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