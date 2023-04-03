300 саженцев сосны экспортировали из Удмуртии в Казахстан

Саженцы нужны для озеленения территории Казахстана
Фото: Архив КП
В марте 2023 года из Удмуртии экспортировали 300 саженцев сосны в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
Эти саженцы нужны для озеленения территории Казахстана. Перед экспортом партию проверили на наличие вредных организмов и не обнаружили ни одного. По итогам досмотра собственнику продукции выдали фитосанитарный сертификат, разрешающий экспорт.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кратковременное похолодание придет в конце рабочей недели: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней
Руководитель организации из Удмуртии обманул государство на 23 млн рублей
Общегородские субботники пройдут в Ижевске 14, 15 и 22 апреля