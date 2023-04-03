Шестеро жителей Ижевска организовали сеть подпольных казино

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В Ижевске по обвинению в организации и проведении азартных игр осудили шесть местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

В 2021 году 29-летний ижевчанин нанял мужчину, четырех женщин и с их помощью занялся организацией подпольных игорных заведений в Первомайском и Октябрьском районах города. Попасть в казино было непросто – пускали только по знакомству, а на дверях разместили видеодомофоны. Тех, кому удавалось получить доступ в заведения, размещали за компьютерами, где они и играли в запрещенные игры.

Казино прикрыли в сентябре 2022 года. Из заведений изъяли технику, финансовую документацию и более 100 тысяч рублей. Организатора группы приговорили к 1,8 году лишения свободы условно, остальные члены группировки получили от 1,2 до 1,7 лет лишения свободы условно.

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