Погода в Ижевске на 4 апреля: до +16 °С и без осадков

4 апреля в Ижевске будет тепло. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха +14…+16 °С. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Осадков не обещают.
Ночью температура воздуха +4….+8 °С. Будет пасмурно.
Хорошего вам дня!
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