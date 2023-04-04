В военном госпитале Ижевска открыли молитвенную комнату

Фото: Ижевская и Удмуртская епархия

3 апреля в ижевском военном госпитале открыли молитвенную комнату. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

На торжественном открытии присутствовали начальник госпиталя, местные власти, а также сотрудники медучреждения и военнослужащие, которые здесь лечатся. Комнату освятил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. После этого он поблагодарил всех, кто принял участие в создании этой комнаты и отметил, как важна роль Бога в жизни пациентов.

Также митрополит передал гумпомощь от Михаило-Архангельского собора и пообещал собрать книги для библиотеки госпиталя.

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