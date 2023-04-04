Ижевский специалист, реализовавший свое стремление к росту

Фото: пресс-служба «Уралметаллургмонтаж»

Региональным специалистам нередко удается сделать успешную профессиональную карьеру в разных отраслях промышленности. Ижевск всегда считался кузницей кадров с техническим образованием для всей страны.

Наш материал – об одном из таких специалистов, заместителе директора по подготовке производства «Треста Коксохиммонтаж» Алексее Воротникове, карьера которого представляет яркий пример специалиста, хорошо проявившего себя на региональных стройках, а теперь работающего в Москве.

Закончив ИжГТУ в 2008 году и устроившись в ижевскую организацию «Уралметаллургмонтаж», входящую в систему «Трест КХМ», Алексей трудился на многих крупных объектах строительства в различных областях и регионах РФ: Красноярском крае, Кемеровской области, в Новом Уренгое и других объектах ЯНАО.

Сейчас его основная задача – координация работы со службами заказчика по согласованию технических и стоимостных показателей для обеспечения строительных площадок материально-техническими ресурсами, оборудованием и всем необходимым для возведения или реконструкции объекта, которые обычно длятся от полугода до двух лет.

Опыт работы на объектах

Судьба строителей, как правило, наполнена интересными фактами и событиями, о которых они вспоминают с теплотой. Алексей с особыми эмоциями вспоминает свою первую командировку на вахту.

– Первая поездка на Ванкорское месторождение, а это север Красноярского края, в апреле 2010 хорошо запомнилась местным колоритом – рассказывает Алексей. – Разбитая автодорога и 300 км пути, по которому ехали аж 25 часов. После 12 часов такой езды по бездорожью подумал: «Куда же меня везут?» После суток уже пожалел, а по приезде сказал сам себе, что больше ноги моей не будет в Красноярском крае.

Сейчас Алексей рассказывает эту историю с юмором и ностальгией, а тогда суровый климат и непростые условия дались нелегко. Позднее, в других командировках на крайний Север, Алексей почувствовал особый дух, а самое главное – понял, что это прекрасная возможность увидеть стройку «изнутри», в поле, а не только в чертежах и цифрах. Приобретенный опыт работы на строительных площадках он считает самым важным и ценным, он позволил расти дальше в профессиональном плане.

Фото: пресс-служба «Уралметаллургмонтаж»

Дефицит кадров есть везде

В той или иной степени компания любой отрасли с большим объемом работ всегда испытывает дефицит кадров. Конкретно в строительстве сейчас недостаточно грамотных инженеров. По мнению Алексея, в большей степени это объясняется тем, что только многолетняя практика позволяет выпускнику вуза стать настоящим специалистом.

Сейчас в отделе Алексея трудятся два молодых специалиста: один недавно закончил Бауманский институт, второй – МАИ. В данный момент они набираются опыта на разных строительных объектах. Алексей убежден, что лучше взять молодых и выращивать в компании, чем переучивать готовых специалистов после других мест работы. К тому же начинающие сотрудники легче адаптируются к корпоративной культуре компании. Эффективность такого пути подтверждают почти все опытные руководители.

Три качества успешного специалиста

Алексей уверен, что любому сотруднику только лишь овладеть профессией недостаточно. Успешный специалист, по его мнению, непременно должен быть упорным, требовательным к себе, а также постоянно стремиться к росту и добиваться результата. Очень большое внимание Алексей также уделяет инициативе сотрудников, рацпредложениям. Во всей компании «КХМ» активно приветствуется проявление инициативы, а некоторые предложения внедряются в работу на других объектах.

Несмотря на непростую обстановку сегодняшнего дня и большое санкционное давление на промышленность, по поводу будущего Алексей настроен оптимистично:

«Компания эффективно работает на рынке много десятилетий. Когда у заказчиков появляются новые требования, мы оперативно можем подстроиться и, как бы трудно ни было, всегда отрабатываем поставленные задачи».

Спорт помогает достигать новых вершин

Жизненный слоган у Алексея прост и одновременно несокрушим – ставить перед собой задачи и стремиться к их реализации в работе и в жизни. Алексей женат, воспитывает сына, активно увлекается плаванием, беговыми лыжами. Не случайно он – капитан лыжной команды «Треста Коксохиммонтаж», которая успешно выступила в эстафете в феврале. И каждый снежный выходной Алексей берет лыжи и отправляется в забег, покрывая не менее 20 км.

Без сомнения, на своем сегодняшнем месте работы, которую Алексей уважает и любит, ему также удастся успешный забег на 20 и более лет. А пока он только в середине своей трудовой дистанции в «КХМ».