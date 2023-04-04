Бордель работал под видом спа-салона в Ижевске

Уголовное дело передали в суд Фото: Амир Закиров

Мужчину из Башкортостана и четырех жительниц Ижевска обвиняют в организации занятий проституцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в августе 2021 года мужчина открыл в Устиновском районе Ижевска бордель, который замаскировал под видом спа-салона. Для работы в нем он нанял руководителя и трех администраторов, которые контролировали сотрудниц. Девушки за деньги оказывали посетителям услуги сексуального характера. Незаконное заведение прикрыли в 2022 году.

Уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией, совершенные организованной группой) передали в суд. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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