40-летнюю жительницу Удмуртии обвиняют в убийстве сожителя

Женщина заключена под стражу
Фото: Амир Закиров
В Балезинском районе 40-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
По версии следствия, 1 апреля сожители выпили, а затем поссорились на почве ревности. Женщина взяла в руки нож и несколько раз ударила 33-летнего мужчину. В результате полученных ран потерпевший скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Женщина заключена под стражу.
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