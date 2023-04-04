40-летнюю жительницу Удмуртии обвиняют в убийстве сожителя

Женщина заключена под стражу Фото: Амир Закиров

В Балезинском районе 40-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, 1 апреля сожители выпили, а затем поссорились на почве ревности. Женщина взяла в руки нож и несколько раз ударила 33-летнего мужчину. В результате полученных ран потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Женщина заключена под стражу.

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