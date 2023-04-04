Гороскоп на день: 5 апреля Водолеям стоит воздержаться от прогулок, а Рыбам – от легкой добычи

Будущее изменчиво Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Ожидайте важного сообщения от близкого друга. Именно оно прольет свет на сложившуюся ситуацию.

ТЕЛЕЦ

Все в жизни можно исправить. Главное – найти силы, чтобы сделать первый шаг.

БЛИЗНЕЦЫ

Покой и умиротворенность необходимы вам. Звезды советуют этот день посвятить себе и своему здоровью.

РАК

Желание сделать все и сразу ни к чему хорошему не приведет. Дайте себе возможность выбрать направление и расставьте приоритеты.

ЛЕВ

Семейные конфликты поможет побороть только время и принятие чужих интересов. Ищите компромиссы.

ДЕВА

Волнения и стрессы обойдут вас стороной. Доверьтесь воле случая. Все будет так, как должно быть.

ВЕСЫ

Мечты и надежды порой не имеют ничего общего с реальностью. Время пересмотреть свои планы и отказаться от реалистичных идей.

СКОРПИОН

Внутренняя сила не позволит вам совершить глупые ошибки и поможет устоять на ногах даже в сложной ситуации.

СТРЕЛЕЦ

Счастье придет в ваш дом с первыми лучами солнца. Ожидайте судьбоносных встреч.

КОЗЕРОГ

Стоит проявить терпение и упорство в делах. Вселенная направит вас на путь истинный, если вы будете соблюдать баланс.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют Водолеям воздержаться от выхода из дома. Позаботьтесь о своем здоровье.

РЫБЫ

Легкая добыча может принести вам кратковременное счастье. Прислушайтесь к своей интуиции и ищите подвох. Бесплатный сыр только в мышеловке.

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