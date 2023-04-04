Гороскоп на день: 5 апреля Водолеям стоит воздержаться от прогулок, а Рыбам – от легкой добычи

Будущее изменчиво
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.
ОВЕН
Ожидайте важного сообщения от близкого друга. Именно оно прольет свет на сложившуюся ситуацию.
ТЕЛЕЦ
Все в жизни можно исправить. Главное – найти силы, чтобы сделать первый шаг.
БЛИЗНЕЦЫ
Покой и умиротворенность необходимы вам. Звезды советуют этот день посвятить себе и своему здоровью.
РАК
Желание сделать все и сразу ни к чему хорошему не приведет. Дайте себе возможность выбрать направление и расставьте приоритеты.
ЛЕВ
Семейные конфликты поможет побороть только время и принятие чужих интересов. Ищите компромиссы.
ДЕВА
Волнения и стрессы обойдут вас стороной. Доверьтесь воле случая. Все будет так, как должно быть.
ВЕСЫ
Мечты и надежды порой не имеют ничего общего с реальностью. Время пересмотреть свои планы и отказаться от реалистичных идей.
СКОРПИОН
Внутренняя сила не позволит вам совершить глупые ошибки и поможет устоять на ногах даже в сложной ситуации.
СТРЕЛЕЦ
Счастье придет в ваш дом с первыми лучами солнца. Ожидайте судьбоносных встреч.
КОЗЕРОГ
Стоит проявить терпение и упорство в делах. Вселенная направит вас на путь истинный, если вы будете соблюдать баланс.
ВОДОЛЕЙ
Звезды советуют Водолеям воздержаться от выхода из дома. Позаботьтесь о своем здоровье.
РЫБЫ
Легкая добыча может принести вам кратковременное счастье. Прислушайтесь к своей интуиции и ищите подвох. Бесплатный сыр только в мышеловке.
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