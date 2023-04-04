За минувшие сутки в Удмуртии выявили 136 случаев заражения коронавирусом

54 пациентов выявили в Ижевске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 4 апреля по республике выявили еще 136 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Болезнь распространилась на 20 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 54 пациента выявили в Ижевске, это почти 40% от общего количества заболевших. Также врачи отметили 41 семейный очаг заражения. Среди пациентов 13 детей до 14 лет и 25 человек старше 65 лет. Показатель заболеваемости составляет 9,17 на 100 тысяч населения.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 110 млн рублей получат предприятия Удмуртии в виде субсидий на развитие

Лжесотрудник МЧС обокрал 12 пенсионеров из Ижевска

Могло быть и лучше: в каком состоянии общественные пространства Ижевска