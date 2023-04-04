Назад в 90-ые: В Ижевске поймали бандита-рецидивиста из Москвы

Уголовное дело передали в суд Фото: Евгений ГРАЧЕВ

В Удмуртии по обвинению в разбое и бандитизме осудят жителя Москвы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020 году мужчина в составе преступной группы из трех человек вымогал у одного из потерпевших 7 млн рублей. При этом в случае отказа он угрожал расправиться с ним и его родственниками в Москве и Ижевске.

В марте 2022 года уже с другими преступниками обвиняемый под предлогом продажи дорогих авто выманил четырех москвичей в Ижевск. Здесь мужчины напали на потерпевших с огнестрельным оружием, электрошокерами и дубинками. Целью нападения были 10 млн рублей. Для маскировки бандиты надели балаклавы, форму сотрудников подразделений спецназначения, а также подделали государственные регистрационные знаки на авто. Уголовное дело направлено в суд.

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