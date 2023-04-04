Ежегодно более 6 тысяч жителей Удмуртии переносят инсульт

Отмечается двукратный рост аутоиммунных поражений нервной системы Фото: Архив КП

Ежегодно в Удмуртии регистрируют более 6 тысяч случаев инсульта. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

«К сожалению, поражение головного мозга может случиться с кем угодно и когда угодно, а число людей, которые подвержены этому заболеванию, растет во всем мире», – сказала Пинчук.

Главный невролог Минздрава Удмуртии Наталья Комиссарова сообщила, что в регионе по сравнению с доковидным периодом отмечается двукратный рост аутоиммунных поражений нервной системы. Кроме того, увеличилось число выявленных случаев болезни Паркинсона и Альцгеймера. Медик отмечает, что теперь они развиваются гораздо быстрее и хуже поддаются лечению.

Напомним, в 2022 году от инсульта пострадало 6 475 жителей региона. Это на 1,9% больше, чем в 2021 году.

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