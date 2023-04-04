80% работодателей планируют увеличить зарплаты сотрудникам в 2023 году

8% нанимателей не хотят повышать зарплаты вообще Фото: Мария Бакланова

48% работодателей планируют проиндексировать всем сотрудникам зарплаты в 2023 году. Об этом сообщает RT, опираясь на результаты исследования Русской Школы Управления и HR Metrics.

Увеличить фонд зарплаты планируют 80% работодателей, но при этом 44% опрошенных будут делать это точечно, 7% – только специалистам и 1% – только менеджменту. 8% нанимателей не хотят повышать зарплаты вообще, а оставшиеся 12% – пока не готовы принять решение.

33% нанимателей сообщили о решении поднять оплату труда на 5-10%, 16% – на 10-15% и 12% – на 20%.

Напомним, в 2022 году средняя зарплата жителей Удмуртии выросла до 44,8 тыс. рублей. По данному показателю регион оказался на 6 месте в ПФО.

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