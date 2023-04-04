Труп неизвестного мужчины нашли на улице Ворошилова в Ижевске

Фото: @pso18region

В Ижевске, в недостроенном здании на улице Ворошилова, нашли труп молодого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

Волосы погибшего мужчины выкрашены в ярко-желтый цвет, при этом виски выбриты. На его руке набито несколько татуировок, в том числе с персонажем из популярного мультсериала «Симпсоны» – Бартом. Он был одет в черную футболку. При себе у мужчины обнаружили бейджик с надписью «Бармен Денис».

Если вы располагаете какой-либо информацией о погибшем, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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