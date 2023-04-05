Ижевск включили в список комфортных для жизни городов России

Города оценивали по 36 критериям Фото: Амир Закиров

Ижевск попал в число самых комфортных для проживания городов страны по оценке Минстроя. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего благоприятными для проживания признали 603 города, что на 118 больше чем в прошлом году. Муниципалитеты оценивали по 36 критериям: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктуры, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство и т.д. Каждый из них также оценивали по факту безопасности, экологичности, современности, активности органов власти и комфорта.

Максимальное число баллов, которые может получить город – это 360. Комфортным для жизни считаются те, которые набрали 180 баллов. По итогам оценки Ижевск получил 220 баллов, а Удмуртия в целом – 191.

В лидерах рейтинга – Москва (292 балла), Реутов (268) и Санкт-Петербург (264). Отметим, что Ижевск обошел такие города миллионники как Казань (216), Нижний Новгород (214) и Ростов-на-Дону (212).

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