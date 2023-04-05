Стена многоквартирного жилого дома обрушилась в Сарапуле

О пострадавших не сообщается. Фото: Администрация Сарапула

4 апреля в Сарапуле разрушилась часть кирпичной кладки в доме №55б по улице Интернациональной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

О пострадавших не сообщается. В обрушившейся части жилого дома находятся душевые комнаты. Сейчас помещение огородили, а жильцам ограничили доступ в душевую.

«Дом находится под управлением УК ООО «Домовой». На месте проведено комиссионное обследование с участием представителей Управления ЖКХ администрации города, руководителей управляющей компании, Службы гражданской защиты и Службы строительства, реконструкции и капитального ремонта», — отметили в администрации Сарапула.

Эксперты сделают выводы о том, стоит ли проводить ремонт, а также определят, есть ли угроза для проживания в этом доме.

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