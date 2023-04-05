Молодежь Удмуртии стала чаще смотреть «Жизнь по вызову» за кешбэк

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Цифровая экосистема МТС сообщает об увеличении количества пользователей сервиса МТС Cashback в Удмуртии в полтора раза. Наиболее заметный рост за год зафиксирован среди жителей в возрасте до 35 лет. Полученный кешбэк пользователи чаще всего тратят на аксессуары для мобильных телефонов и оплату онлайн-кинотеатров.

В Удмуртии половину от общего количества пользователей программы МТС Cashback составляют молодые люди в возрасте до 35 лет, на втором месте — жители республики в возрасте от 44 лет. Примечательно, что меньше всего экономят с помощью кэшбека лица пенсионного возраста.

Кешбэк можно получить за пользование услугами МТС. Например, за покупки в магазинах компании и оплату услуг, и при пользовании другими продуктами МТС.

Полученный кешбэк пользователи используют на услуги связи, сервисы экосистемы МТС, покупку аксессуаров и электроники в магазинах. В топе товаров, которые жители региона приобрели благодаря кешбэку — чехлы, защитные стёкла для смартфонов, умные часы и гаджеты для дома. Также выросло число подключений развлекательных сервисов экосистемы МТС за кешбэк. Так, каждый третий участник программы лояльности в Удмуртии использовал бонусные баллы на оплату онлайн-кинотеатра KION.

Также аналитики МТС сравнили зрительские предпочтения участников программы МТС Cashback в Удмуртии с остальными регионами России. Выяснилось, что жители региона отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам. При этом в республике большей популярностью пользуются драматические ленты. Самым популярным сериалом оказался триллер о рынке эскортниц "Жизнь по вызову" (18+) с Павлом Прилучным.