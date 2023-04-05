Около 86 млн рублей вложили в ремонт гимназии №86 в Глазове

Фото: @konovaloovsn

В гимназии №86 в Глазове проходит капитальный ремонт. Об этом сообщает глава города Сергей Коновалов.

На ремонт учебного заведения выделили 86 млн рублей. Сейчас в школе уже заменили кровлю и обустроили современный стадион. В ближайшее время в здании обновят полы и двери.

«Уже при демонтаже старых стен и полов видим, где нужно дополнительно делать стяжки, изоляцию, утепление», – отмечает Коновалов.

Ремонт гимназии планируют закончить в октябре этого года. До этого времени ученики продолжат обучение в школе №16.

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