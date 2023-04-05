8 ландшафтных пожаров произошло в Удмуртии за 4 дня

Фото: @semenov_yaroslav78

За последние 4 дня в регионе произошло 8 ландшафтных пожаров. Неутешительными новостями поделился председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«И все - по вине человека: подожженная трава, непотушенная сигарета, неосторожное обращение с огнем», – сообщил чиновник.

Семенов напомнил, что выжигание сухой травы в России запрещено законом. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 5 тысяч до 400 тысяч рублей.

Отметим, 4 апреля недалеко от деревни Столярово произошел пожар общей площадью 66 062 квадратных метров. Неизвестные подожгли сухую траву. Ранее подобный случай произошел в Малопургинском районе – огонь распространился на площади более 8 тысяч квадратных метров.

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