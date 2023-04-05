Житель Удмуртии из ревности убил сожительницу и закопал ее тело во дворе дома

Уголовное дело передали в суд Фото: Мария Бакланова

В Малопургинском районе по обвинению в убийстве осудят 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, 3 января мужчина выпил, а затем на почве ревности затеял ссору с сожительницей. Обвиняемый ударил женщину руками и ногами не менее 14 раз, а затем затащил ее в дом, где она скончалась. На следующий день мужчина закопал тело потерпевшей во дворе. После этого он отправился в полицию и сообщил о ее пропаже.

Уголовное дело части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) передали в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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