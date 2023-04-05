Работник культуры из Ижевска лишился 160 тысяч рублей после попытки заказать проститутку

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

50-летний работник учреждения культуры в Ижевске решил заказать проститутку. Но, как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, попытка оказалась неудачной – ижевчанин наткнулся на мошенников.

Мужчина нашел сайт с девушками по вызову и, выбрав понравившуюся ему красавицу, сделал заказ. Через некоторое время ему позвонил якобы менеджер сайта и сообщил, что из-за неверного перевода платформу заблокировали. На ее восстановление потерпевшему пришлось отправить деньги несколькими платежами в терминалах трех разных торговых центров. В общей сумме он отправил мошенникам 160 тысяч рублей.

Только после перевода мужчина понял, что попался на крючок мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

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