Врач рассказала об опасности сыроедения на постоянной основе

Систему сыроедения можно использовать не более 5 дней Фото: Архив КП

В последнее время стала набирать популярность система питания, в которой полностью исключается употребление вареной, пареной, жареной, запеченной и приготовленной любыми другими способами еды. Диетолог и нутрициолог Анастасия Иванова в беседе с RT рассказала, как правильно заниматься сыроедением.

Эксперт уверена, что такую систему можно использовать не более 5 дней. Ей могут воспользоваться любители пышных застолий, после которых организм отходит еще несколько дней. Это связано с тем, что сыроедство выводит из организма токсины и очищает кишечник. Но заниматься им на постоянной основе не стоит.

«Ни сыроедение, ни вегетарианство, фрукторианство, оволактовегетарианство все равно не будет являться сбалансированным для человека, потому что человек задуман по ферментному набору и генетически запланирован под смешанный тип питания. За исключением генетических аномалий, вследствие которых развиваются определенные заболевания, когда человеку нельзя какой-то продукт. В остальном все эти системы питания не являются полезными или рациональными для человека», – заверила врач.

Если вы вдруг решили податься в вегетарианство, веганство, сыроедство или любую другую систему питания, нужно в первую очередь проконсультироваться с врачом. Не всегда то, что нам нравится, может быть полезно для организма.

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