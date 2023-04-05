Гороскоп на день: 6 апреля Близнецы не смогут усидеть на месте, а Весы будут перегажены работой

Доверьтесь судьбе Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

Овен

Наступает благоприятное время для продвижения по карьерной лестнице и начала новых дел. В личной жизни будет царить гармония, но она не возникнет сама собой, вам придется приложить усилия.

Телец

В этот день желательно не перенапрягаться. Вечером хорошо сходить в сауну или салон красоты, посетить сеанс массажа. Возможно, вы получите долгожданное известие или подарок от любимого человека.

Близнецы

Вы не сможете долго усидеть на одном месте. Захочется все изменить, сделать по-своему. Однако не стоит торопиться, вы можете совершить ошибку. Возможно, вам придет в голову сменить работу, но будьте осмотрительны в этом вопросе.

Рак

В этот день Раки станут особенно чувствительны к внешнему воздействию, и то, что произойдет в их жизни потом, зависит от того, как они себя поведут. Постарайтесь не совершать резких движений, ведите себя спокойно.

Лев

На этой неделе вам следует помнить: не все то золото, что блестит. Если вам предстоит сделать непростой выбор, руководствуйтесь не только собственными представлениями, но и советами близких людей.

Дева

День будет отличаться повышенной эмоциональностью. Некоторым Девам придется столкнуться с недоброжелателями, которые постараются испортить настроение. В связи с этим не стоит поддаваться влиянию негативных эмоций, иначе можно наделать глупостей.

Весы

День повышенной активности. Не исключено, что придется заниматься сразу несколькими делами одновременно. Это не самая приятная ситуация, но все же лучше, чем полное отсутствие работы. А так – у вас появятся ощущение собственной значимости и новый опыт.

Скорпион

Уделите внимание своим близким, с ними сегодня можно поговорить о многом. А к вечеру вас посетит вдохновение. Это касается не только творчества. Возможно, вам удастся найти изящнее решение для какой-то сложной проблемы.

Стрелец

Проявите внимание к деталям и осторожность в своих действиях. Лучше всего в этот день посвятить время работе рутинным процедурам. Возможно, у вас появится новая идея, которая поможет вам заработать больше денег, но возьмитесь за реализацию позже, в более благоприятный период.

Козерог

Сегодня для вас будет очень важно, чтобы все было именно так, как вы считаете правильным. Нежелание видеть альтернативные пути может привести к конфликтам. Звезды советуют мысленно считать до трех, прежде чем вслух говорить твердое «нет».

Водолей

Элемент неожиданности внесет в вашу жизнь разнообразие. Но если вы планировали сделать что-то важное, то сегодня не лучшее время. В отношении работы не стоит проявлять излишнюю инициативу.

Рыбы

Не самый легкий день, но все будет зависеть от того, как вы сами отнесетесь к происходящему. Если вы примете вызовы судьбы, то сможете сделать хороший шаг вперед. Если засомневаетесь, то рискуете надолго застрять в неопределенности. Хотя последнее не всегда так плохо.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый сезон в парке Горького в Ижевске стартует 8 апреля

Улицы Ижевска окутал пылевой туман

Свадебные талоны, неудачные прически и привезенные из Москвы туфли: как выходили замуж в Ижевске в советское время