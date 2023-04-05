За минувшие сутки в Удмуртии выявили 101 случай заражения коронавирусом

49 пациентов выявили в Ижевске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 5 апреля по республике выявили еще 101 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Болезнь распространилась на 14 из 30 административных территориях региона. При этом 49 пациентов выявили в Ижевске, это более 48% от общего количества заболевших. Также врачи отметили 30 семейных очагов заражения. Среди пациентов 18 детей до 14 лет и 17 человек старше 65 лет. Показатель заболеваемости составляет 6,81 на 100 тысяч населения.

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