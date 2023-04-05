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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:03

Питьевая вода Ижводоканала соответствует санитарным нормам

Горожане задали вопрос во время прямого эфира «Комсомолки»
Софья Кель
Жителей интересовала жесткость, мутность и привкус воды

Жителей интересовала жесткость, мутность и привкус воды

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 марта в прямом эфире ЖКХ-марафона от «Комсомольской правды-Ижевск» директор «Ижводоканала» Дмитрий Муханов получил от наших читателей вопрос о качестве питьевой воды.

Жителей интересовала жесткость, мутность и привкус воды. Центр аналитического контроля подготовил итоговые данные за 2022 год. Лабораторные исследования показали, что вода на выходе со станции соответствует санитарным нормам.

В частности, показатель жесткости составил 2,97 при максимально допустимой норме 7, мутности – 0,58 при норме 1,5 и интенсивности вкуса – 1 из 2 возможных. Ознакомиться с полным перечнем результатов анализа можно по ссылке.

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