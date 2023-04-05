ВТБ в Удмуртии нарастил депозитный портфель физлиц более чем на четверть

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Розничный кредитный портфель ВТБ в Удмуртии по итогам 2022 года превысил 32,5 млрд рублей, показав прирост на 5%. Драйвером роста розничного кредитования стала ипотека, портфель которой за отчетный период увеличился на 20% до 18,8 млрд рублей. Портфель депозитов клиентов-физических лиц за год вырос на 28% и достиг 30,2 млрд.

Розничный кредитный портфель регионального подразделения за отчетный период показал прирост на 5% и достиг на 1 января 32,5 млрд рублей. Всего за 12 месяцев банк предоставил жителям республики 4,8 тысяч кредитов на общую сумму свыше 11,7 млрд рублей.

Драйвером роста рынка потребительского кредитования на протяжении года оставалась ипотека. Портфель кредитов на покупку жилья ВТБ в республике на 1 января 2023 года превысил 18,8 млрд рублей, увеличившись за год на 20%. На ипотеку пришлось более половины от общего объема выданных ВТБ в Удмуртии розничных кредитов. За 12 месяцев жители республики оформили в банке более 2,2 тысяч жилищных займов на сумму свыше 6,5 млрд рублей. Более трети из них были предоставлены на льготных условиях по программам господдержки. Наиболее востребованной стала «Ипотека с господдержкой», по ней банк выдал более 1 млрд рублей. Еще на 773 млн рублей были оформлены займы в рамках «Семейной ипотеки».

Портфель привлеченных средств клиентов-физлиц банка в республике превысил 41,2 млрд рублей. Из них почти 30,2 млрд рублей составляют депозиты, портфель которых увеличился за год на 28%.

«Несмотря на высокую турбулентность в экономике и санкционные ограничения в 2022 году, мы нарастили объемы розничного бизнеса в республике по ряду ключевых направлений. В кредитовании драйвером роста продолжила оставаться ипотека, портфель которой за год вырос на 20%. Более 2,2 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью ВТБ. Значительный рост – более чем на четверть – достигнут по портфелю депозитов. Это подтверждает доверие клиентов к банковскому сектору в целом и к ВТБ как одному из надежнейших финансовых институтов страны. Также одним из значимых для нас результатов работы в прошедшем году я считаю сохранение надежных партнерских отношений с клиентами. Наша база клиентов-физлиц за год выросла на 10%», – прокомментировала управляющий ВТБ в Удмуртской Республике Екатерина Шумкова.

Она также отметила, что ключевым проектом, стартовавшим в прошедшем году, стало присоединение банка «Открытие». «Главным приоритетом в процессе интеграции будут интересы клиентов. На первом этапе в феврале мы объединили наши банкоматные сети. Теперь клиенты ВТБ и «Открытия» могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах обеих кредитных организаций», – прокомментировала руководитель регионального отделения ВТБ.