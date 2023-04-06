Погода в Ижевске на день: похолодание и без осадков

6 апреля станет холоднее
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 6 апреля. Начнем мы очередной весенний день с традиционного прогноза погоды.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +9…+11 градусов. На небе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8–13 м/с.
О погоде на неделю «Комсомолка» писала здесь.
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