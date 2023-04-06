Консервы для детского питания и сосиски подорожали за неделю в Удмуртии

Значительно подняли цены на сухие корма для животных и шампунь Фото: Мария Бакланова

С 28 марта по 3 апреля в Удмуртии вновь изменилась стоимость некоторых товаров и услуг. Статистикой поделился Удмуртстат.

По результатам анализа специалистов, значительно повысили цены на фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания +30.9 и +30,3 руб. соответственно. Также на 10,2 руб. подорожали сосиски, на 3,3 руб. – вермишель и 1,6 руб. – морковь.

Но отметили также и снижение цен. Так, на 3,8 руб. подешевели бананы, на 3,7 руб. – лук и на 2 руб. – гречка. Из непродовольственных товаров подняли ценники на сухие корма для животных +13,1 руб., на шампунь +7,3 руб. и на таблетки Аллохол +3,6 руб.

Из услуг вновь повысили стоимость полета в самолете в экономклассе – на 2,8%, но при этом снизилась стоимость проживания в 4-х и 5-звездочных отелях на 0,9%.

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