Убийство 25-летней давности раскрыли в Глазове

Уголовное дело направили в суд
Фото: Амир Закиров
В Глазове по обвинению в убийстве, которое было совершено в 1997 году, осудят местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, 25 лет назад обвиняемый пришел в гости к знакомому. Мужчины выпили, а затем поссорились. Тогда обвиняемый несколько раз пнул потерпевшего в голову, а затем 11 раз ударил его ножом в грудь и живот. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
В ходе предварительного расследования обвиняемый выдвинул алиби, но спустя 25 лет он добровольно пришел в полицию и сознался в убийстве. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено в суд.
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