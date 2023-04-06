Убийство 25-летней давности раскрыли в Глазове

Уголовное дело направили в суд Фото: Амир Закиров

В Глазове по обвинению в убийстве, которое было совершено в 1997 году, осудят местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 25 лет назад обвиняемый пришел в гости к знакомому. Мужчины выпили, а затем поссорились. Тогда обвиняемый несколько раз пнул потерпевшего в голову, а затем 11 раз ударил его ножом в грудь и живот. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В ходе предварительного расследования обвиняемый выдвинул алиби, но спустя 25 лет он добровольно пришел в полицию и сознался в убийстве. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено в суд.

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