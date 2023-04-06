Назначили врио главы Воткинского района

Русинова Ольга. Фото: votray.ru

6 апреля совет депутатов Воткинского района назначил временно исполняющего обязанности главы муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, после 5 лет работы на посту главы района Илья Прозоров уволился по собственному желанию. Он решил посвятить себя «делу жизни» отца.

До назначения нового руководителя района временно исполнять его обязанности будет заместитель главы администрации - начальник управления финансов Ольга Русинова.

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