Гороскоп на день: 7 апреля Тельцов ждет драма в личной жизни, а Скорпионы увидятся со старыми друзьями

Звезды знают о вас больше, чем вы думаете
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска поведал, что готовит 7 апреля для представителей каждого знака зодиака.
ОВЕН
Отнеситесь внимательно к сигналам своего организма: возможно, придется заняться вопросами здоровья.
ТЕЛЕЦ
В личной жизни произойдет драма. Отношения трещат по швам, и большой вопрос – стоит ли их продолжать.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ждет разлука с любимым человеком. Увы, бывают обстоятельства, на которые мы не в силах повлиять.
РАК
Есть риск опоздать на важное мероприятие. Вообще, лучше воздержаться от поездок. Ходить пешком гораздо надежнее.
ЛЕВ
Не стоит лениться: ваши конкуренты не дремлют! Приложите усилия, чтобы все получалось и никто не забрал то, что по праву принадлежит вам.
ДЕВА
Судьба поставит перед вами выбор, от которого будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь.
ВЕСЫ
Любовь с первого взгляда ворвется в вашу жизнь. Есть шансы, что этот человек окажется тем самым единственным.
СКОРПИОН
Пора повидаться со старыми друзьями и вспомнить прошлое. Можно даже отправиться вместе в поездку.
СТРЕЛЕЦ
Придется ударно поработать, но и о личной жизни забывать не стоит. Все получится.
КОЗЕРОГ
Предпринимать рискованные шаги не стоит – ваши опасения оправдаются. А вот для реализации тщательно взвешенных решений день подходит идеально.
ВОДОЛЕЙ
Стоит заняться вопросами здоровья. О деньгах при этом не беспокойтесь – судьба пошлет вам средства для решения проблем.
РЫБЫ
Пятница – это отличный маленький повод, который нужно отметить. Веселитесь по полной, главное – знайте меру.
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