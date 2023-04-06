С бывшего замначальника службы администрации кладбищ Ижевска взыскали 1,4 млн рублей

Бывший чиновник занимался махинациями 2 года Фото: Диля Ахмадишина

С экс-замначальника службы администрации кладбищ Ижевска Артема Балобанова взыскли 1,4 млн рублей, которые он получил в качестве взяток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Сотрудники кладбищ незаконно продавали ритуальным организациям участки земли для захоронения и с 2017 по 2019 год Балобанов закрывал глаза на их преступления. На этих сделках экс-чиновник обогатился на 1,4 млн рублей. Прокурор направил иск о взыскании этих денег, и суд полностью удовлетворил его требования.

Напомним, ранее за взяточничество осудили бывшего начальника службы администрации кладбищ Шаклеина А.П. Он незаконно обогатился на 3,6 млн рублей, но свою вину так и не признал.

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