Жители Ижевска могут бесплатно смотреть кино по субботам

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Буквально месяц назад в «Алмаз Синема Матрица» открылся кинозал «Вкусно – и точка» на 47 мест. Каждую субботу у жителей города есть возможность посмотреть первые два сеанса в кинозале бренда абсолютно бесплатно.

Идея бесплатного кинозала настолько понравилась горожанам, что на первых сеансах по субботам зал всегда заполнен. Половина гостей бронирует места по телефону, половина получает бесплатные билеты в кассе кинотеатра.

Самые маленькие гости – это малыши, самые взрослые – бабушки и дедушки, которые приходят со своими внуками. За месяц работы кинозала появились и постоянные посетители – это около 15 человек.

Гости отмечают, что рады возможности, которую подарила городу компания «Вкусно – и точка». Так, в кинозал «Вкусно – и точка» в «Алмаз Синема Матрица» идут не только жители окрестных домов – приезжают семьи со всего города.

Павел Коновалов, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью ООО «СПП» (франчайзи партнер «Вкусно – и точка»):

«Нам удалось собрать семьи вместе и подарить им возможность интересно провести время. Особенно это важно для многодетных родителей, которые приезжают в кино большой семьей, не думая о финансовых затратах. Рады, что кинозал «Вкусно – и точка» объединил все поколения горожан – от малышей и их родителей до бабушек и дедушек».

Мария Зорина, управляющий сети кинотеатров «Алмаз Синема» в Ижевске:

«Это отличный проект для совместного семейного отдыха. Семьи заранее планируют выходные и каждую субботу проводят время вместе в кино, заряжаясь с самого утра позитивом. Одним словом, это волшебное время, когда родители не думают о других будничных обязанностях, а эмоционально вовлечены в совместный отдых».

Афиша кинозала формируется каждые выходные – в нее входят киноновинки и популярные мультфильмы и семейные фильмы 0+ и 6+. Так, самыми любимыми картинами за месяц стали «Моя фея – проказница»(0+) и «Кот в сапогах 2: Последнее желание»(6+) (*показ фильма проходит в рамках предсеансового обслуживания).

Кинопоказы в зале «Вкусно – и точка» в «Алмаз Синема Матрица» будут идти в течение всего года. Выбрать фильм жители Ижевска смогут на сайте кинотеатра.