Почти 3 тысячи тонны песка и мусора вывезли с улиц Ижевска с 23 марта

Фото: Скриншот из видео @olegbekmemetev

Снег растаял, и улицы Ижевска покрылись пылью и грязью, накопившимися за зимний сезон. По словам главы города Олега Бекмеметьева, подрядчики начали вывозить смет еще 23 марта.

За это время вывезено 2,8 тысяч тонн грязи и пыли. На этой неделе в центре города начались работы по установке новых урн. Кроме того, здесь начали мыть дороги, остановки и дорожные ограждения. Ежедневно на улицы города выходят 4 бригады по 10 человек – они убирают более 200 тонн смета. Ночью количество бригад увеличивается до 6.

Градоначальник поставил задачу очистить центр Ижевска к майским праздникам, а весь город полностью – к 1 июня. Он также напомнил, что 14, 15 и 22 апреля в городе пройдут субботники.

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