27-летний житель Удмуртии оформил на нее несколько кредитов на паспортные данные незнакомки

Уголовное дело направлено в суд Фото: Мария Бакланова

В Игринском районе по обвинению в мошенничестве осудят 27-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в 2018 году мужчина получил доступ к паспортным данным незнакомой женщины и через интернет оформил на нее микрозайм. Безнаказанность вскружила голову, и он продолжил махинации. Попался он только в 2022 году, за это время предприимчивый мошенник успел оформить несколько кредитов на общую сумму 75 тысяч рублей.

Во время предварительного расследования обвиняемый полностью возместил ущерб. Уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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