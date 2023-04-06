Число вакансий для людей с ОВЗ в Ижевске увеличилось на 41%

Соискатели проявляют наибольший интерес к работе в промышленности Фото: Мария Бакланова

По сравнению с 2021 годом число инклюзивных вакансий для работы в Ижевске выросло на 41%. Об этом сообщает пресс-служба Авито.Работа.

После ковида работа на дистанционке плотно вошла в наши жизни и, судя по всему, уходить не собирается. Благодаря такому формату трудовой деятельности жизнь соискателей с ОВЗ во многом стала проще.Теперь человека с нарушениями здоровья могут нанять практически в любую отрасль – от сельского хозяйства до IT- технологий.

По статистике, сами кандидаты проявляют наибольший интерес к работе в промышленности – 37% от всех откликов. В целом по России на 63% вырос интерес соискателей с ОВЗ к трудовой деятельности в сфере образования, на 55% – в медицине и на 45% – в IT. Отметим, что на данный момент Удмуртия остро нуждается в квалифицированных IT-специалистах. В последнее время число айтишников стремительно выросло, но по-прежнему остается выше предложения. Рассказали, с чем это связано.

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