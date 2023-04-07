Погода в Ижевске на день: 7 апреля ожидается небольшая облачность и до +7 градусов

Прогноз для ижевчан на пятницу
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 7 апреля в столице республики ожидается небольшая облачность. Погода остается сухой.
Похолодает – температура воздуха днем составит +5.. +7°С. Скорость восточного ветра достигнет 8-13 м/с.
Вечером столбик термометра опустится до -3°С. Ветер изменит направление на северо-восточное и снизит скорость до 5 м/с. Возможен небольшой кратковременный снег.
Желаем вам отличного дня!
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