Электричество отключили на пяти улицах в Ижевске

Работы планируют закончить к 10:30
Фото: Мария Бакланова
Сегодня, 7 апреля, на пяти улицах Ижевска произошло отключение электричества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Без света остались жители домов на улицах 9-е Января, Буммашевская, Воткинское шоссе, Дзержинского, Потемкина. Сейчас на месте аварии работают оперативно-выездные бригады Удмуртэнерго, которые занимаются переключением энергообъектов на резервные схемы питания.
«Часть потребителей уже запитаны», – заверили в администрации. Работы планируют закончить к 10:30.
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