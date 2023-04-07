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НовостиОбщество7 апреля 2023 5:49

Электричество отключили на пяти улицах в Ижевске

Причиной стала авария на электрических сетях
Софья Кель
Работы планируют закончить к 10:30

Работы планируют закончить к 10:30

Фото: Мария Бакланова

Сегодня, 7 апреля, на пяти улицах Ижевска произошло отключение электричества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Без света остались жители домов на улицах 9-е Января, Буммашевская, Воткинское шоссе, Дзержинского, Потемкина. Сейчас на месте аварии работают оперативно-выездные бригады Удмуртэнерго, которые занимаются переключением энергообъектов на резервные схемы питания.

«Часть потребителей уже запитаны», – заверили в администрации. Работы планируют закончить к 10:30.

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