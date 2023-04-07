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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:52

229 тысяч рублей задолжал мужчина из Удмуртии по штрафам за нарушения ПДД

Его авто арестовали и передадут в Росимущество
Софья Кель
В отношение нарушителя возбуждено 247 исполнительных производств

В отношение нарушителя возбуждено 247 исполнительных производств

Фото: Диля Ахмадишина

Владелец «ВАЗа-21102» из Удмуртии рискует в скором времени лишиться авто из-за количества накопленных штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

В отношение нарушителя возбуждено 247 исполнительных производств за неуплату штрафов ГИБДД на общую сумму 229 тыс. рублей. Мужчина регулярно нарушал скоростной режим, а также проезжал на запрещающий сигнал светофора.

Сейчас авто лихача эвакуировали на специальную стоянку. Если через 10 дней он не оплатит задолженность, машину передадут на реализацию в Росимущество.

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