229 тысяч рублей задолжал мужчина из Удмуртии по штрафам за нарушения ПДД

В отношение нарушителя возбуждено 247 исполнительных производств Фото: Диля Ахмадишина

Владелец «ВАЗа-21102» из Удмуртии рискует в скором времени лишиться авто из-за количества накопленных штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

В отношение нарушителя возбуждено 247 исполнительных производств за неуплату штрафов ГИБДД на общую сумму 229 тыс. рублей. Мужчина регулярно нарушал скоростной режим, а также проезжал на запрещающий сигнал светофора.

Сейчас авто лихача эвакуировали на специальную стоянку. Если через 10 дней он не оплатит задолженность, машину передадут на реализацию в Росимущество.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один человек получил травмы в результате столкновения легковушки и грузовика в Удмуртии

Брусника летом и знакомство с лесным зверем: как трое охотников из Удмуртии встретились с кабаном

На службу в исправительные учреждения Удмуртии поступили пять щенков восточно-европейской овчарки