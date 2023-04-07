Две девочки пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

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5 апреля, в 12:15 в деревне Старый Чультем Завьяловского района произошло ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция Удмуртии.

66-летний водитель школьного автобуса перевозил группу из 28 школьников и одного учителя. Двигаясь задним ходом, он врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП пострадали две девочки 2013 года рождения, но это не обеспокоило ни педагога, ни водителя – поездка продолжилась.

В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил ПДД и требований к перевозке детей. Информация о ДТП направлена главе муниципалитета, а также в Министерство образования Удмуртии и прокуратуру.

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