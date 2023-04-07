Мужчина пострадал при пожаре в садовом доме в Удмуртии

В доме не были установлены автономные дымовые пожарные извещатели Фото: Мария Бакланова

6 апреля в 12:45 в СНТ «Солнечный» Завьяловского района загорелся одноэтажный садовый дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Огонь уничтожил обрешетку кровли на 28 кв.м, а также повредил стены дома, теплицу и беседку на 10 кв.м. В огне также пострадал мужчина 1949 года рождения – он получил ожоги II-III А степеней.

Дом загорелся из-за отсутствия противопожарной разделки перекрытия дома от дымовой трубы. В ведомстве также отметили, что в помещении не были установлены автономные дымовые пожарные извещатели. Напомним, с 1 марта в силу вступили новые противопожарные правила – теперь установка пожарных извещателей в домах стала обязательной. За нарушения следует штраф.

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