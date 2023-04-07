На 8 лет отправили в колонию 36-летнего бандита из Удмуртии

Сейчас установлены 10 членов банды Фото: Иван МАКЕЕВ

По обвинению в бандитизме осудили 36-летнего жителя поселка Ува. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Осужденный вступил в преступную группировку в сентябре 2017 года. Его специализацией были кражи и разбойные нападения. По приказу организатора преступник выложил в интернет объявление о продаже машин и грузовой спецтехники. Напомним, в сентябре 2017 года на это объявление откликнулся один из потерпевших – он заплатил бандитам 2,6 млн рублей. Но т.к. сделка была фиктивной, а правоустанавливающих документов не было, когда преступники потребовали вернуть авто, пострадавшему пришлось это сделать.

С июня по август 2018 года осужденный и другой член банды купили в кредит еще одну машину, застраховав ее от угона. Они заплатили неизвестному 350 тысяч рублей за инсценировку кражи, после «пропажи» авто обратились в полицию и незаконно получили страховку на сумму 750 тысяч рублей.

Также бандит выложил в интернет объявление о продаже Toyota Land Cruiser 300, на которое откликнулся житель Московской области. В феврале 2022 года он приехал в Удмуртию, где на него напали члены группировки, замаскировав разбой под операцию сотрудников правоохранительных органов. Они украли у жертвы 10 млн рублей.

В марте 2022 года осужденный выложил еще одно объявление – на этот раз о продаже экскаватора-погрузчика марки JCB, который до этого украли члены банды. На него откликнулся житель Приморского края, у которого преступники по уже обкатанной схеме украли 3,9 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его обвиняли в трех эпизодах мошенничества, двух разбойных нападениях в составе организованной группы, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.5, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ч. 222 УК РФ).

Сейчас установлены 10 членов организации, на трех из них уголовные дела уже направлены в суд. Следователи разыскивают других фигурантов преступлений.

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