33% россиян уверены, что работают лучше своего руководителя

Большая часть опрошенных уверена в навыках своего начальства Фото: Амир Закиров

Исследователи сервиса «Работа.ру» провели опрос среди 5 тысяч жителей России и узнали их оценку деятельности своих боссов. Результатами делится RT.

По результатам анкетирования, 33% опрошенных считают, что справились бы с обязанностями начальника лучше своего босса. В качестве аргументов они заявили о том, что у них есть идеи по улучшению эффективности работы, а также упомянули отличные отношения с коллективом.

Но в то же время остальные 67% опрошенных заявили, что они довольны работой руководителя и не смогли бы справиться лучше. Причины разные, в том числе недостаток опыта и знаний, отсутствие мотивации и сомнение в своих силах.

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