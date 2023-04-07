2 млн рублей украли мошенники у пенсионерки из Ижевска

Чтобы спасти накопления, пенсионерке нужно было оформить так называемые «встречные кредиты» Фото: Амир Закиров

В Ижевске очередной жертвой телефонного мошенничества стала 62-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Неизвестный позвонил женщине и, представившись сотрудником банка, убедил ее в том, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы спасти накопления, пенсионерке нужно было оформить так называемые «встречные кредиты». Потерпевшая послушалась мошенника и оформила кредиты в трех разных банках на общую сумму 2 млн рублей. Эти деньги она перечислила на указанный злоумышленниками счет.

Только после перевода денег пожилая ижевчанка осознала, что разговаривала с мошенником и обратилась в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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