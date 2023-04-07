Два иностранца торговали наркотиками в одном из киосков Ижевска

Фото: МВД по Удмуртии

Двоих иностранцев задержали в Ижевске по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчины арендовали киоск и помимо продуктов и алкоголя начали продавать вещества, с помощью которых можно изготовить наркотики в кустарных условиях. В 30 упаковках пищевого мака из киоска полицейские обнаружили «маковую солому». Помимо этого подозреваемые хранили медицинские препараты, продажа которых запрещена или ограничена в России, а также бутылки с растворителем. Возбуждено уголовное дело.

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