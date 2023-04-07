На ремонт библиотеки имени Максима Горького в Ижевске потратят 6,6 млн рублей

Фото: yandex.ru

В 2023 году в библиотеке им. М. Горького пройдет капитальный ремонт. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Работники уже начали подготовку к ремонту – все книги убраны, а стеллажи разобраны. В скором времени здесь появится новое оборудование, в том числе ноутбуки, мультистудия, ЖК-панель и VR-очки. Также в библиотеку закупят модульные книжные стеллажи, мягкие пуфы, интерактивные столы и лестницу-подиум с мягкими подушками.

Пространство разделят на несколько зон: площадка для книг и интерактива «В людях», площадка для малышей «Дети солнца», место для творческих встреч «Новые люди» и участок для науки и знаний «Мои университеты». На все работы выделили 6,6 млн рублей.

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