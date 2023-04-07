Двое мужчин из Удмуртии изнасиловали и убили 19-летнюю девушку

Убитой было всего лишь 19 лет Фото: Мария Бакланова

В Татарстане за убийство и изнасилование осудят двух жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, мужчины познакомились со своей жертвой – 19-летней девушкой из Чистополя в ноябре 2009 года. Молодые люди предложили ей провести время вместе, она согласилась и села в «Ниву» обвиняемых. Злоумышленники вывезли потерпевшую в безлюдное место, избили ее и изнасиловали. После, чтобы скрыть преступление, они убили свою новую знакомую.

В апреле 2010 года одного из обвиняемых задержали недалеко от деревни Новые Сарайлы – тогда он находился в федеральном розыске из-за кражи. Когда его попытались отвезти в отделение, он укусил полицейского в плечо и убежал.

Уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием), части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей) в скором времени направят в суд.

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