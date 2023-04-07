С 6 апреля в Ижевске ищут пропавшего подростка

Фото: ПСО «Регион-18»

В Ижевске ищут Егора Баранова 2007 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Подросток вышел из дома на улице 3-я Малиновая гора 6 апреля и не вернулся. О его местонахождении на данный момент ничего не известно.

Примерный рост пропавшего – 170 см. На нем была одета куртка красно-черного цвета и черные кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или вам известно его местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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